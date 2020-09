Carolina Loureiro e Vitor Kley desfrutam das paisagens do País

01:30

Daniela Ventura

A recuperar o tempo perdido. É assim que têm estado a estrela da novela Nazaré e o namorado, Vitor Kley, ao desfrutarem de umas férias juntos após cinco meses separados por causa da pandemia. A atriz e o cantor brasileiro mostram-se mais felizes do que nunca por finalmente viverem dias carregados de paixão.O casal tem estado a passear pelo País ao volante de uma autocaravana. Apaixonados pela natureza e por um estilo de vida simples, Carolina Loureiro e Vitor Kley têm passado o tempo entre passeios pela praia e pelo campo, onde não perdem um pôr do sol.E ainda sobra tempo para a atriz continuar a praticar ioga para relaxar, depois de terminar as gravações intensas da segunda temporada da novela da SIC, ainda no ar. Os momentos encantadores são partilhados nas redes sociais com os milhares de fãs, que estão cada vez mais deliciados com a relação, assumida no final do ano passado.