Carolina Loureiro e Vitor Kley em férias dedicadas ao amor

Carolina e Vitor têm-se mostrado apaixonados nas férias

Carolina Loureiro está a aproveitar ao máximo a estadia do namorado, Vitor Kley, em Portugal. O casal dedica os dias de férias inteiramente ao amor e nas redes sociais são várias as fotografias que partilha junto e que mostram que estes têm sido tempos de colocar o romance em dia.Apesar da distância que os separa, uma vez que Vitor Kley vive no Brasil, os dois levam o namoro muito a sério e já fazem planos para o futuro. "Já foi feito o pedido, eu e a Carol já nos consideramos casados [risos]. Quando bate no coração e quando a gente tem a certeza de que é a pessoa ou amor da nossa vida, a gente já se considera casado. Ela é a minha mulher e eu o homem dela e é assim que a gente vive e encara a vida", disse Vitor Kley, enquanto Carolina revelou que já sonha com uma festa de casamento descontraída na praia.Além do desejo de trocar alianças, a atriz da novela ‘Nazaré’, da SIC, surpreendeu também ao revelar que já pensa em ter filhos.