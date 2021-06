Carolina Loureiro e Vitor Kley já pensam em filhos e em casamento

Após cinco meses de distância, devido à pandemia da Covid-19, Carolina Loureiro e Vitor Kley aproveitam todos os minutos para matar saudades. Com as viagens do Brasil para Portugal já autorizadas, o cantor rumou para junto da namorada e prepara o regresso aos palcos."Vamos dar concertos primeiro cá, porque no Brasil as coisas estão muito mal", revelou o cantor no programa de Júlia Pinheiro.Apesar de viverem em cantos opostos do mundo, os planos a dois mantêm-se e os próximos meses serão em comum.Segundo o casal revelou no programa da SIC, as semanas que se seguem serão dedicadas a umas férias a dois. Depois disso, Carolina prepara-se para abraçar um novo desafio na SIC, para o qual já mudou o seu visual. "Agora tenho um filme para a SIC", explica Carolina Loureiro, que entretanto cortou o cabelo. "Depois, em agosto, vamos para o Brasil. Vou lá ficar um mês, mês e meio, mas depois tenho de regressar pois já tenho mais dois projetos marcados", avançou a atriz.Na viagem ao Brasil, o casal vai aproveitar para renovar energias e rever a família que Carolina já adotou como sua. Os planos a dois vão mais longe e Carolina e Vitor Kley já ponderam casar e ter filhos. "Casamento e filhos? Com certeza", confirmou Vitor Kley com um brilho no olhar, mas não disse para quando a concretização dos sonhos.Os dois conheceram-se em Portugal quando Carolina Loureiro era repórter do ‘Fama Show’. Casal revela que "foi amor à primeira vista" e desde então nunca mais se largou.