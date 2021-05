Carolina Loureiro e Vitor Kley matam saudades após cinco meses de afastamento

A atriz viajou com a irmã para Cabo Verde, e enquanto isso o companheiro ficou preso no outro lado do Atlântico, impedido de ver a amada.Agora, o músico rumou a Lisboa para uma visita fugaz e decidiu surpreender a namorada ao aparecer-lhe à porta de casa. O momento encantou os admiradores do casal que torcem há muito pela união definitiva. Esta é, para já, uma realidade difícil de concretizar.Carolina prepara-se muito em breve para voltar à ficção nacional, ao encabeçar o elenco principal de uma nova série de terror para a plataforma de streaming OPTO, da SIC. Já o músico deverá conseguir ter algumas apresentações musicais ao vivo, ainda que ajustadas aos tempos de pandemia.Neste reencontro recente a contra relógio,"Obrigado... te amo", agradeceu a jovem atriz.Entretanto, o músico regressou a São Paulo, no Brasil, para promover a nova música ‘Anjo ou Mulher’.