Carolina Loureiro e Vitor Kley matam saudades no Algarve

Foram longos meses de separação, por causa da pandemia de Covid-19, que estão agora a ser colmatados com muitos momentos de felicidade. Carolina Loureiro e Vitor Kley estão de novo nos braços um do outro. O músico brasileiro conseguiu finalmente viajar do outro lado do Atlântico, na semana passada, para reencontrar o amor ao lado da protagonista de ‘Nazaré’.









O casal aproveitou o fim de semana para rumar ao Algarve e matar saudades. Partilhou imagens de felicidade com os fãs, mostrou mergulhos em alto mar, e não faltaram palavras de carinho. “To aqui, tou bem”, disse Kley.

O cantor de ‘O Sol’, ‘Morena’ e ‘O Amor é o Segredo’ chega a Portugal numa altura em que Carolina está com uma agenda de trabalho mais folgada. A atriz despediu-se das gravações da novela da SIC na semana passada e tem agora tempo livre para dedicar ao namorado. Nos últimos dias de gravações de ‘Nazaré’, o artista brasileiro foi presença regular nos estúdios.





No entanto, os dois vão ter de voltar aos cenários da produção líder de audiências. É que Vitor Kley vai entrar em ‘Nazaré’. A SIC vai gravar um episódio especial de Natal da trama e convidou o cantor brasileiro para fazer uma participação especial.





Depois, Carolina Loureiro terá mais uns dias para desfrutar do verão antes de voltar a assumir o papel de ‘investigadora’ na segunda temporada do concurso ‘A Máscara’.