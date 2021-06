Carolina Loureiro e Vitor Kley revelam: “Foi amor total à primeira vista” Casal reencontra-se após meses afastado devido à pandemia de Covid-19.

Carolina Loureiro e Vitor Kley

Foto: Direitos reservados

01:30

Rute Lourenço

Carolina Loureiro e Vitor Kley estão a matar saudades após alguns meses afastados devido à pandemia. O músico, que vive no Brasil, está em Portugal para rever a namorada e não esconde a felicidade que sente pelo reencontro. Esta sexta-feira, o casal esteve no programa de Júlia Pinheiro (SIC), no qual revelou pormenores da história dos dois. “Foi amor total à primeira vista”, diz o artista brasileiro, que conheceu a atriz numa reportagem em que promovia a sua música ‘O Sol’. “Fui eu que dei o primeiro passo”, admite Carolina, que, na altura, tirou uma fotografia com Kley e ‘marcou’ o músico nas redes sociais. “A partir daí começámos a trocar mensagens.”



No entanto, o casal admite que o último ano foi difícil por causa da pandemia. “Tive momentos em que desesperei”, afirmou a atriz, acrescentando que o que os salvou foram as videochamadas. “Adormecíamos juntos em vídeo.”

Mais sobre

artigos relacionados