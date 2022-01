Carolina Loureiro e Vitor Kley terminam relação: "A distância e o trabalho venceram-nos"

Carolina e Vitor viviam relação à distância

O amor não venceu e Carolina Loureiro, de 29 anos, e Vitor Kley, de 27 anos, anunciaram o fim da relação que durou cerca de dois anos. A distância entre Portugal e o Brasil acabou por ser fatal para o jovem casal, que optou por pôr um ponto final na sua história a dois.A decisão foi partilhada com os fãs através das redes sociais. "A distância e o trabalho venceram-nos. Desejo toda a luz do Mundo a ti, tu sabe disso. Que o teu caminho seja lindo! Carol, até uma próxima!", referiu o cantor brasileiro. Por sua vez, a atriz da SIC também confirmou a separação e os motivos que levaram à rutura:."A distância e o trabalho venceram-nos. Desejo sempre tudo de bom e o melhor para ti, pela linda amizade que temos e que sempre vamos ter. Obrigada por tudo. Peço só para respeitarem este momento difícil e nos deixarem tranquilos na nossa privacidade", escreveu online.A decisão do casal acontece numa altura em que a atriz viajou para o Brasil para passar o final de ano. Há cerca de quatro meses que o casal não estava junto.