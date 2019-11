Carolina Loureiro esquece David Carreira e encontra novo amor

Depois da relação falhada com David Carreira, Carolina Loureiro, de 27 anos, tem motivos para sorrir e voltou a encontrar o amor ao lado do cantor brasileiro Vitor Kley, de 25.



A protagonista da novela da SIC ‘Nazaré’, que se mostra fã incondicional dos temas de Kley, conheceu o artista no verão, durante o festival Meo Sudoeste. Desde então, nunca mais perderam o contacto e a relação parece estar cada vez mais sólida.

Após o final das gravações da trama da SIC, a menina bonita de Paço de Arcos não perdeu a oportunidade de assistir ao concerto do cantor no Rock in Rio Brasil.



Na altura, Carolina publicou uma fotografia numa das praias do Rio de Janeiro em que o artista de ‘O Sol’ reagiu na caixa de comentários. A atriz respondeu com um coração, evidenciando a relação de cumplicidade entre os dois. Atualmente, Kley está em Portugal, onde irá iniciar a sua digressão, e Carolina Loureiro tem acompanhado a sua estadia. Uma das primeiras paragens foi na praia da Nazaré, um local especial para a artista.

Carolina fez questão de mostrar o cenário da novela da qual é protagonista ao cantor, que registou o momento nas redes sociais com uma fotografia.

Além da evidente proximidade, a atriz também tem ajudado o cantor na divulgação dos concertos em Portugal com um vídeo promocional em que surge com Kley num hotel.

Recorde-se que o rosto da SIC namorou cerca de dois anos com David Carreira e o romance chegou ao fim em 2017, devido a cenas de ciúmes.