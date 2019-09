Carolina Loureiro faz furor em lingerie

Elogiada pela prestação em ‘Nazaré’, da SIC, o seu primeiro papel enquanto protagonista de uma telenovela, Carolina Loureiro tem também dado que falar pela excelente forma física.

A atriz de 27 anos protagonizou uma cena com José Mata em que teve de gravar em lingerie. Nas imagens, que já foram emitidas, surge com um corpo tonificado e uma sensualidade que tem feito furor entre os seus seguidores.

Na trama, que fez resultados históricos no dia da sua estreia, na segunda-feira, Carolina Loureiro está dividida entre dois amores, as personagens interpretadas por José Mata e Afonso Pimentel. Um trabalho que considera "desafiante" e que lhe tem dado muito gozo.



"Não era segredo para ninguém que eu queria voltar à representação há muito tempo e agora acho que foi a altura certa", revelou, garantindo que as horas que tem de passar a gravar não a assustam.



"Comecei a trabalhar muito cedo e lembro-me que nunca tive medo de horas de trabalho. Estou a fazer algo de que gosto, tenho todo o gozo do Mundo."