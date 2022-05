Carolina Loureiro inspira canção de Vitor Kley

Ex-casal colocou um ponto final na relação de dois anos em janeiro passado

Carolina Marques Dias

A poucos dias de viajar até Portugal para dar dois concertos, Vitor Kley lançou a música ‘Tudo Me Lembra Você’. Embora nunca fale sobre Carolina Loureiro, os fãs do cantor brasileiro não têm dúvidas que a canção é dedicada à atriz portuguesa, de quem está separado desde janeiro passado."[A música] tem lembranças e num passado não muito distante", escreveu Kley. A canção do artista de 26 anos foi escrita durante o período em que viveu uma relação à distância com Carolina, de 29 anos. "Acordar sem você do lado dá um desespero/(...)/Para me lembrar do quanto te quero e te espero, deixo as suas roupas no mesmo lugar, como se nunca tivesse ido embora/ (...)/ Ai que saudade do seu beijo bom."Vitor Kley atua no próximo dia 13 no Campo Pequeno, Lisboa, e dia 15, no Coliseu do Porto.