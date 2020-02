Carolina Loureiro já está novamente no Brasil com Vitor Kley

Atriz esclarece rumores de separação do cantor brasileiro e garante relação sólida.

Daniela Ventura

O amor entre Carolina Loureiro, de 27 anos, e Vitor Kley, de 25, continua a resistir à distância entre Portugal e o Brasil. O casal provou que a relação vai de vento em popa, desmentindo os rumores de separação. A estrela da novela ‘Nazaré’, da SIC, voltou a viajar para o Rio de Janeiro, na companhia de amigos, onde se encontra a matar saudades do companheiro.

Os dois não resistiram a partilhar o reencontro nas redes sociais e a estrela da estação de Paço de Arcos tem mostrado os momentos que está a viver no destino paradisíaco. Conforme foi revelado, a artista foi assistir a mais um concerto do intérprete do tema ‘O Sol’, sem esconder a emoção e o orgulho.





A ex-namorada de David Carreira, que tem brilhado no programa ‘A Máscara’, aproveita o tempo livre para compensar os dias que tem passado longe de Vitor Kley, e parece estar segura do namoro. "Nos dias de hoje não acho difícil ter uma relação à distância. Estou muito feliz a todos os níveis", garantiu recentemente Carolina Loureiro, em entrevista.