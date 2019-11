Carolina Loureiro longe da TV e dedicada ao amor

Aos 27 anos, Carolina Loureiro conquistou o salto para a ribalta. Considerada um dos principais rostos da SIC, a atriz voltou à ficção nacional e trocou o programa semanal ‘Fama Show’ pelo papel de protagonista na novela ‘Nazaré’, que conquistou os telespectadores com a sua rebeldia e simplicidade.Atualmente a gozar um período de descanso, após o fim das gravações da trama e sem nenhum projeto previsto em antena, Carolina tem aproveitado para se dedicar à família e aos amigos, que continuam a ser os grandes pilares da sua vida.A atriz rumou a Cabo Verde, onde viveu uma verdadeira aventura com alguns dos amigos mais próximos e desfrutou do bom tempo que se faz sentir. Uma viagem com um sabor especial em que a artista aproveitou para visitar o pai que vive no país, com quem mantém uma relação intensa mas distante.Relativamente à vida amorosa, a atriz também vive um momento de grande felicidade ao lado do cantor Vitor Kley. Com uma agenda repleta de espetáculos no Brasil, Vitor não pode tirar férias para estar com o seu novo amor. No entanto, o casal tem conseguido atenuar as saudades e multiplicam-se as declarações nas redes sociais. Entretanto, Vitor já fez saber que espera a visita da companheira e que a relação está cada vez mais séria."A minha família ainda não conhece a Carol. Mas um dia vou levá-la ao Brasil para conhecer os meus pais", disse. "O que vivo com a Carol é verdade e não importa se há distância. Se estamos perto ou longe, o que importa é que é de verdade."