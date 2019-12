Carolina Loureiro passa natal no Brasil com o namorado

A relação de Carolina Loureiro, de 27 anos, e Vitor Kley, de 25, está cada vez mais sólida e nem mesmo a distância entre Portugal e Brasil parece abalar a paixão que já dura há cerca de oito meses.Depois de o cantor brasileiro ter visitado Portugal, é a vez de a atriz da SIC viajar para o Rio de Janeiro, no Brasil, onde irá passar o Natal na companhia do namorado. Uma oportunidade para a estrela de Paço de Arcos conhecer a família do artista que há muito anseia pelo encontro.Através das redes sociais, o casal tem atenuado as saudades que sente. "Natal é comigo", escreveu o cantor brasileiro numa foto publicada pela atriz, mostrando-se ansioso com a chegada de Carolina ao Brasil, onde também irá aproveitar para festejar a passagem de ano.Apesar de ser bastante ligada à família, que vive na região de Pombal, e de priorizar os momentos na companhia dos seus, a protagonista da novela ‘Nazaré’ está bastante feliz com a oportunidade de passar esta época em terras de Vera Cruz e cimentar a relação com o namorado, que já garantiu que os mais de sete mil quilómetros que os separam não impedem que o amor os una."O que vivo com a Carol é verdade e não importa se há distância. Se estamos perto ou longe, o que importa é que é de verdade, e se é de verdade fala mais alto", afirmou Vitor Kley.Carolina prepara-se para abraçar um novo desafio profissional. A atriz será júri de ‘A Máscara’, novo concurso da SIC cuja estreia está prevista para janeiro próximo.