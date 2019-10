Carolina Loureiro quebra o silêncio sobre David Carreira

"O teu namoro com um homem muito conhecido chamado David Carreira" introduziu que Júlia Pinheiro o tema. "





Não! Eu acho que quando gostamos não é… só na pessoa não é? E foi uma pessoa que eu namorei e de quem gostei muito."



Além disso, Carolina Loureiro não confirmou nem desmentiu se está solteira. Questionada sobre se está apaixonada, apenas respondeu: "Eu estou apaixonada pela vida, pelos meus amigos."



Recorde-se que Carolina Loureiro terminou recentemente as gravações da novela 'Nazaré', produção que lhe tem proporcionado receber rasgados elogios na pele de protagonista.

Carolina Loureiro, de 27 anos, esteve no programa de Júlia Pinheiro, nas tardes da SIC, e não fugiu ao tema do amor.A estrela da novela 'Nazaré' foi questionada sobre a ex-relação com David Carreira.