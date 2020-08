Carolina Loureiro reencontra namorado após cinco meses separados

Carolina Loureiro e Vitor Kley

Os dois tentaram viver o momento de felicidade a sós, mas por pouco tempo. A estrela de ‘Nazaré’, da SIC, fotografou o namorado já em casa com o seu gato de estimação e partilhou o momento nas redes sociais. Logo a seguir, voltou a revelar mais pormenores da intimidade ao escolher músicas com Kley.



Durante o período de afastamento, o casal manteve sempre o contacto diário, através de mensagens e videochamadas, a fim de colmatar a ausência física. Embora tentados a apaziguar as saudades, acabaram por emocionar-se em diversas ocasiões. “Passámos por momentos bem difíceis. Nunca me senti assim”, confessou Kley numa entrevista.



Já Carolina optou por partilhar em público o lado bom das saudades e admitiu no programa ‘Domingão’, da SIC, que gostava de ser pedida em casamento e ter filhos com o namorado.