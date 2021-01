Carolina Loureiro regressa do Brasil para participar em emissão especial

ensem numa criança feliz! Obrigada ao meu melhor amigo, ao meu professor, ao meu maior companheiro. Obrigada por fazeres com que me desafie todos os dias", escreveu na legenda.

Carolina viajou para o Brasil em outubro, depois de terminar as gravações do programa 'A Máscara' (SIC), que estreou no passado dia 1.A atriz vai participar, esta sexta-feira, na emissão especial que a SIC está a preparar a propósito do final da novela 'Nazaré'.Entretanto, nas redes sociais, Carolina partilhou uma imagem onde surge a surfar e declarou-se ao namorado.