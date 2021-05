Carolina Loureiro revela detalhes do primeiro beijo com Vitor Kley

A relação entresegue de vento em popa. O casal, que está junto há quase dois anos, tem vivido uma relação à distância devido aos compromissos profissionais que tem tanto em Portugal como no Brasil.Em conversa com Cláudia Borges, para o programa 'Fica Bem', da SIC, a atriz partilhou com a antiga colega do 'Fama Show', como conheceu o cantor brasileiro., contou.A estrela sensação da SIC revelou, ainda, como foi o primeiro beijo com Vitor Kley adjetivando-o como "uma cena mesmo à filme".recordou.Devido ao fecho das fronteiras, Carolina Loureiro e o namorado já não estavam juntos há quatro meses, mas Vitor Kley chegou a Portugal na passada sexta-feira, estando a passar o período de quarentena na companhia da sua mais-que-tudo.escreveu nas suas redes sociais.