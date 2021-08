Carolina Loureiro sofre com regresso de Kley ao Brasil

Carolina Loureiro e Vítor Kley

André Filipe Oliveira

Ahistória de amor de Carolina Loureiro e Vítor Kley volta a ser afetada pela distância. Após dois meses em Portugal, o músico prepara-se para regressar ao Brasil, onde tem já à sua espera uma mão-cheia de novos projetos. A despedida do casal já começou com a atriz a manifestar alguma dificuldade em lidar com a nova separação. "Nunca vou saber despedir-me de ti…. Até já meu amor. Amo-te", escreveu nas redes sociais, horas antes do embarque do amado até ao outro lado do Atlântico.Ao contrário do habitual, Carolina não conseguirá viajar até ao Rio de Janeiro. Terminou recentemente as gravações da nova versão de ‘O Pai Tirano’, que estreia em breve na SIC, e agora seguem-se as filmagens da nova temporada de ‘A Máscara’. Desafios aos quais a beldade do canal de Paço de Arcos não conseguiu dizer que não, ficando assim impedida de viajar.Espera-se um acumular de saudades nos próximos tempos, que prometem inquietar os corações de Carolina e Vítor Kley, que estão apaixonados há quase dois anos.