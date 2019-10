Carolina Loureiro viaja com Joana Duarte

Carolina Loureiro e Joana Duarte viajam para Verona

, que esteve a passar uns dias no, está agora em, emA atriz decidiu tirar uns dias de descanso e tem aproveitado por diferentes lugares.Desta vez, escolheu a cidade italiana e uma companhia especial: a atriz, de quem é muito amiga.Os dois rostos dasempre partilharam inúmeras fotografias nas redes sociais que demonstram a cumplicidade que as une, e já viajaram juntas anteriormente.anunciaram a nova aventura para os milhares de fãs através do Instagram. Primeiro partilharam uma imagem em Veneza, a caminho, e depois em Verona., escreveram.Recorde-se que Carolina Loureiro se despediu recentemente das gravações da novela, na, onde brilha como protagonista, momento que a deixou em lágrimas de emoção.