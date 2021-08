Carolina Loureiro volta a estar separada de Vitor Kley: "Nunca vou saber despedir-me de ti"

Nunca vou saber despedir-me de ti…. até já meu amor, amo-te", escreveu.



regressa esta terça-feira ao Brasil,. Quem está desolada pelo regresso do namorado à sua terra natal é a atriz da SIC, que recorreu às suas redes sociais para dizer um 'adeus' público ao cantor.Face aos compromissos profissionais que Carolina Loureiro tem em Portugal - vai começar a gravar a próxima novela para a SIC - não poderá acompanhar Vitor Kley ao Brasil.Recorde-se que a atriz e o cantor brasileiro estão juntos há dois anos e as viagens entre Portugal e o Brasil têm sido uma constante para colmatar as saudades que sentem um pelo outro.A pandemia e o fecho de fronteiras fez com que o casal tivesse sem se ver presencialmente durante cerca de seis meses.