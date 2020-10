Carolina Patrocínio: "Andei com couves dentro do soutien"

Carolina Patrocínio foi convidada da irmã Inês para responder a perguntas sobre amamentação para o seu projeto relacionado com o tema: 'It's Not Just Milk'.A apresentadora assume que os primeiros dias são muito cansativos e falou da situação dos seus quatro filhos.", contou.Carolina Patrocínio foi convidada a partilhar a melhor dica que recebeu sobre amamentação e surpreendeu ao avançar que tinha sido a irmã a aconselhá-la a usar couves no soutien.".Carolina Patrocínio também confidenciou que o marido, Gonçalo Uva, é essencial e que dividem as vezes que se levantam de noite para cuidar dos filhos. "O Gonçalo acorda para as três mais velhas, eu acordo para o Eduardo".