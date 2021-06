Carolina Patrocínio causa polémica com foto da filha na praia

Primeiro dia de Costa. Quiçá o último", escreveu.

As estrelas-do-mar, quando tocamos, morrem", "As estrelas-do-mar podem morrer mesmo estando só alguns segundos fora de água", "Não se deve mexer, nem tirar da água. Quando a puseram de novo no mar, provavelmente, já estava morta", foram algumas das mensagens deixadas nas redes sociais da apresentadora.



Questionada por uma internauta, Carolina Patrocínio garantiu que devolveu a estrela ao mar.











Carolina Patrocínio aproveitou as altas temperaturas que se fizeram sentir no fim-de-semana para ir com os filhos à praia, tendo partilhado alguns dos registos nas suas redes sociais.Mas, após ter mostrado uma das suas filhas com uma estrela-do-mar nas mãos foram várias as críticas deixadas à apresentadora.