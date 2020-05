Carolina Patrocínio celebra aniversário e mostra tesourinhos da infância

A carregar o vídeo ...

Menino completou primeiro mês de vida.

Carolina Patrocínio celebrou esta quarta-feira o 33º aniversário e decidiu registar um momento especial com fotografias ternurentas da sua infância., começou por escrever a apresentadora nas redes sociais, a recordar esta data que tem um significado importante para a família., disse ainda o rosto da SIC, referindo-se às irmãs, Mariana, Inês, Rita, Victória e Mónica.Através da mensagem que partilhou na publicação, pode entender-se que a mãe de Carolina não sabia o sexo da bebé até à data do seu nascimento.As fotografias divulgadas realçam as parecenças de Carolina Patrocínio na infância com as filhas: Diana, de seis anos, Frederica, de quatro anos, e Carolina, de dois anos.Os milhares de seguidores de Carolina Patrocínio deixaram centenas de mensagens ternurentas, além das felicitações por completar 33 anos. Cristina Ferreira, Cláudia Borges, Dânia Neto, Rita Ferro Rodrigues ou Débora Monteiro foram algumas das figuras públicas que deixaram a sua marca na publicação.Recorde-se que além das filhas, a apresentadora foi mãe recentemente do primeiro menino que veio juntar-se à família, Eduardo, que, tal como as meninas, é fruto da relação com o marido, Gonçalo Uva., que também se continuam a mostrar surpreendidos