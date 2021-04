Carolina Patrocínio celebra dia de anos das filhas com festas em família

Mesmo em tempos de pandemia,E nos últimos dias houve celebrações a dobrar. Primeiro foi a vez de a filha mais velha da apresentadora do ‘Fama Show’, da SIC, e de Gonçalo Uva, ser mimada com uma festa cheia de diversão.Vestida a rigor, mostrou-se sorridente e orgulhosa de tudo o que tinha sido preparado. Nas redes sociais, o rosto da SIC revelou-se nostálgica ao partilhar um vídeo com momentos da filha ao longo dos anos. "A primeira criança. Um momento de mudança de vida", escreveu na legenda. Mais tarde, mostrou detalhes da festa preparada.Nas imagens divulgadas, pode ver-se que a família aproveitou o dia de sol junto à piscina e houve direito a insufláveis, passeios de pónei e pinturas faciais.Casados desde 2013, Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva são ainda pais de Frederica, que completou cinco anos em fevereiro, e de Eduardo, o primeiro rapaz do clã, nascido em abril do ano passado.