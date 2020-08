Carolina Patrocínio chora a morte do cão: “Hoje a casa fica mais vazia”

07 ago 2020 • 14:04

Carolina Patrocínio está de luto pela morte do seu cão, Krugger, que fazia parte da família há 11 anos. A apresentadora da SIC deixou ma mensagem comovente nas redes sociais.

"Hoje a casa fica mais vazia e a saudade não vai embora", começou por escrever na legenda do conjunto de fotografias que partilhou ao lado do amigo de quatro patas.

"Ao longo de 11 anos, o Krugger acompanhou-me, protegeu-me, obedeceu-me e festejou a minha presença como ninguém. Corremos centenas de quilómetros junto ao rio, viajámos dentro e fora de Portugal; passámos de ser só nós os dois, a partilhar a vida com o Gonçalo e quatro crianças. As nossas memórias juntas não acabam…e espero que as nossas conversas também não", acrescentou.

"Até um dia… melhor leão do mundo", rematou, com tristeza.