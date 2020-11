Carolina Patrocínio com vontade de ter o quinto filho

10 nov 2020 • 18:52

Carolina Patrocínio foi mãe de Eduardo há cerca de seis meses e agora a apresentadora da SIC quer tirar o berço do bebé do seu quarto. A mudança deixou a estrela da SIC nostálgica, e nas redes sociais, não resistiu a brincar com a situação.

"Último mês do bebé no quarto [dos pais]. Acho que vou ter de fazer outro", afirmou a apresentadora do ‘Fama Show’ na fotografia que partilhou com os seguidores.

Recorde-se que Carolina Patrocínio é ainda mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina de dois, fruto do seu casamento com o ex-jogador de rugby, Gonçalo Uva.