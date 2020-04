Carolina Patrocínio de volta aos treinos uma semana após ter sido mãe pela quarta vez

A carregar o vídeo ...

Carolina Patrocínio treina uma semana após parto

Carolina Patrocínio surpreendeu ao mostrar que, depois de dar à luz o quarto filho, Eduardo, que nasceu no passado dia 20 de abril, já está a treinar.A apresentadora, que nunca abdica do exercício físico, mostrou-se a exercitar o corpo, numa bicicleta, em casa, onde continua a cumprir a quarentena com a família.contou Carolina através das redes sociais., desabafou o rosto da SIC no vídeo, que partilhou com os milhares de seguidores, onde surge visivelmente cansada e ofugante após o treino.Já à saída do hospital onde o filho Eduardo nasceu,, ao lado do marido, Gonçalo Uva.Além de partilhar os momentos após a gravidez, Carolina Patrocínio também já desabafou sobre o parto de Eduardo. Além de Eduardo, Carolina Patrocínio é ainda mãe de três meninas, também fruto da relação com Gonçalo Uva: Diana, Frederica e Carolina.