Carolina Patrocínio defende-se das críticas após ser acusada de ter viajado para o Algarve

Carolina Patrocínio defende-se após ser acusada de não cumprir quarentena

Carolina Patrocínio foi acusada de não estar a cumprir a quarentena.A apresentadora mostrou-se no Algarve através das redes sociais, e acabou por ser alvo de críticas por parte de alguns seguidores, que afirmaram que se tinha deslocado até ao sul do país, quebrando o isolamento necessário pelo surto de coronavírus., começa por esclarecer, sem esconder a revolta, através de um vídeo que partilhou nas redes sociais.escreveu., garante., conta ainda Carolina, referindo-se a uma situação em que foi o marido, Gonçalo Uva, que lhe tirou os pontos que tinha de uma lesão que sofreu , reforçando que não abre excepções.Prestes a ser mãe pela quarta vez, Carolina explicou a situação em relação a esse assunto:Carolina Patrocínio vai ter um menino, e tem partilhado alguns momentos da reta final da gravidez, a cumprir a quarentena com a família