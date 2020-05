Carolina Patrocínio e irmãs temem pela saúde do pai: "Esteve internado em estado grave"

O melhor presente que podia ter recebido no meu dia de anos: a notícia de que o meu Pai, que esteve internado em estado muito grave (não covid), melhorou milagrosamente e contra as expectativas dos médicos."



Após a partilha, a benjamim das Patrocínio recebeu várias mensagens de força e apoio.



Mariana Galindo, atual companheira de Pedro Patrocínio, também se manifestou publicamente acerca das suas melhoras. "Meu furacão forte. Obrigado por nunca nos 'desiludires'."







O relato do estado clínico do progenitor das "Kardashians" portugueses foi relatado por Inês, nas redes sociais. A jovem foi surpreendida com a boa notícia este sábado, 23, no dia do seu 28º aniversário.