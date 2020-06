Carolina Patrocínio encanta fãs com vídeo do bebé Eduardo

Carolina Patrocínio parece não ter mãos a medir com o filho mais novo, Eduardo. Depois de ter sido mãe há dois meses do pequeno Eduardo, a apresentadora da SIC, revelou andar "a toque de caixa de um recém-nascido".

Na tarde desta segunda-feira, dia 8 de junho, Carolina Patrocínio, brindou os seguidores com um vídeo ternurento do pequeno Eduardo a andar de baloiço. Na legenda da publicação, escreveu: "No primeiro filho fui ditadora. No segundo filho fui metódica. No terceiro filho abri excepções. No quarto filho.. estou em ‘livre demanda’, a toque de caixa de um recém nascido... E devo-me internar daqui a um ano".

Recorde-se que a apresentadora é ainda mãe de Diana, de 6 anos, Frederica, de 4 e Carolina, de 2.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Carolina Patrocínio "a toque de caixa" com o filho Eduardo