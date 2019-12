Carolina Patrocínio esconde gravidez durante sete meses

Carolina Patrocínio conseguiu esconder quase até ao fim que está grávida pela quarta vez. A apresentadora da SIC anunciou ontem, dia 10 de dezembro, que ia voltar a ser mãe e, desta vez, de um rapaz, no entanto, encontra-se já no último trimestre da gestação.



Quem o revelou foi uma das irmãs de Carolina, Mariana. No Instagram, a jovem publicou uma fotografia da apresentadora, em Novembro, na Nazaré, e escreveu: "E quando a tua irmã foi para o canhão da Nazaré grávida de 6 meses sem a maior parte das pessoas saber?"



Na altura, Carolina Patrocínio mostrou-se equipada a rigor e feliz por concretizar um dos seus desejos: "Cavalgar em motas de água no canhão da Nazaré".



A mulher de Gonçalo Uva já é mãe de três meninas e vive, mais uma vez, a gravidez de forma serena: "Desde o Verão a imaginar como será o nosso primeiro rapaz. Só me resta agradecer o quão surpreendente a minha vida tem sido nos últimos tempos. Viver esta experiência pela quarta vez em 5 anos só me dá a certeza do quão forte, independente e segura a gravidez me torna".