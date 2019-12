Carolina Patrocínio está grávida e vai finalmente ter um rapaz

"Desde o Verão a imaginar como será o nosso primeiro rapaz. Só me resta agradecer o quão surpreendente a minha vida tem sido nos últimos tempos. Viver esta experiência pela quarta vez em 5 anos só me dá a certeza do quão forte, independente e segura a gravidez me torna", escreveu nas redes sociais.

Carolina Patrocínio anunciou nas redes sociais que a família vai voltar a aumentar.