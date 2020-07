Carolina Patrocínio estreia programa e revela que irmã amamentou o seu filho

Carolina Patrocínio estreou esta sexta-feira o programa ‘What’Up TV’, na SIC Mulher e para além de dedicar a estreia ao pai, que foi recentemente operado, a apresentadora recebeu como convidada, a irmã, Inês Patrocínio. À conversa com a irmã, Carolina fez revelações íntimas.

Inês, que é mãe de Alice, de dois anos, e de Pedro, de oito meses, constitui "um grande apoio" para Carolina no que toca à amamentação: "Se o Eduardo mama é graças a ti", disse a apresentadora, referindo-se ao filho bebé que estava ao seu colo.

Numa conversa sobre o projeto de Inês, It’s Not Just Milk (Não é Só Leite), a comunicadora fez uma revelação bastante íntima. "Para nós é natural, porque somos uma família com muitas mulheres e nós passamos muitas vezes os fins de semanas juntas, o mulherio com bebés de mama de fora (…) Tu deste de mamar ao meu bebé", disse entre risos.

"Amamentar é algo muito natural e não temos de ir para os quartos sozinhas, isolarmo-nos, mesmo com maridos. Muitas vezes as pessoas sentem que por não se sentirem à vontade, têm sempre de se recolher", acrescentou.

Recorde-se que Carolina Patrocínio foi mãe há cerca de três meses do pequeno Eduardo, fruto do seu casamento com Gonçalo Uva, de quem tem mais três filhas: Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.