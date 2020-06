Carolina Patrocínio explica estado de saúde do pai: "Tem uma bactéria no coração"

Pedro Patrocínio, de 61 anos, tem uma bactéria no coração e foi hospitalizado, e chegou mesmo a ser acompanhado na Unidade de Cuidados Intensivos.



Mais tarde, em melhor estado de saúde, foi transferido para um quarto, mas terá de ficar internado durante "mais algum tempo".



"Melhorou milagrosamente e contra as expectativas dos médicos", chegou a dizer Inês Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio, nas redes sociais.



"É um super atleta, super saudável. Pela primeira vez na vida tivemos um susto, em plena pandemia, e a primeira coisa que a pessoa pensa é COVID-19, mas não. Tem uma bactéria no coração, uma coisa muito específica. Está a fazer um tratamento prolongado, vai ficar internado mais algum tempo, mas está a recuperar super rápido", começou por explicar em conversa com Rita Ferro Alvim.



Recorde-se que, apesar de ainda não poder respirar de alívio em relação ao estado de saúde do pai, Carolina Patrocínio vive uma fase feliz no núcleo familiar.



O rosto da SIC

Carolina Patrocínio continua a revelar a preocupação pelo estado de saúde do pai, Pedro Patrocínio, que tem estado internado desde o fim do mês de maio com problemas no coração.A apresentadora da SIC desabafou agora sobre a situação.