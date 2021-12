Carolina Patrocínio faz viagem de mulheres ao Brasil

Carolina Patrocínio cumpriu a tradição de realizar uma viagem de final de ano. Na companhia da mãe, das três filhas, e da amiga Pimpinha Jardim, a apresentadora trocou os casacos de inverno por biquínis e aterrou na Bahia, no Brasil, para dias de pura descontração.Rendida ao bom tempo que se faz sentir, Carolina aproveita para ir a banhos e renovar energias na reta final do ano. Nas redes sociais, tem partilhado alguns detalhes das férias apenas na companhia das mulheres do clã Patrocínio.

Enquanto isso, o marido, Gonçalo Uva, e o filho Eduardo, de um ano, estão em Portugal.