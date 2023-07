Carolina Patrocínio goza férias algarvias com as crianças

Carolina Patrocínio tem partilhado os dias de férias na praia com o marido e os quatro filhos entre mergulhos, jogos de raquetes, cambalhotas e muita atividade física. As filhas da apresentadora da SIC, Diana, Frederica e Carolina, têm-se revelado superbrincalhonas. Que o diga o pai, Gonçalo Uva, que tem de usar toda a sua energia para as acompanhar, no areal e na água. Quanto ao pequeno Eduardo, de três anos, é muito bebé para tanta correria. Demonstrando o seu habitual sentido estético, Carolina vestiu as meninas com fatos de banho iguais.









Mas o casal e os quatro filhos não estão sozinhos no Algarve. A apresentadora junta-se sempre às irmãs, aos sobrinhos e à mãe, e tem por perto as ‘velhas’ amigas Pimpinha e Sofia Jardim.