"Hoje nasceu o nosso quarto filho, de parto natural no Hospital da Luz. Com tão poucas horas de vida e já tão sortudo de ter nascido com saúde, num país sem guerra e numa família que o adora. Apesar de todo o caos que vivemos neste momento, dêem graças pelo que vos rodeia. Benvindo Eduardo!", escreveu, na legenda das fotografias que partilhou com os seguidores.