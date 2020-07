Carolina Patrocínio mostra casa de luxo na televisão

11 jul 2020 • 17:43

O dia a dia de Carolina Patrocínio, de 33 anos, é repleto de mordomias.Eduardo, Carolina, Frederica e Diana, no programa ‘Uma Questão de Tempo’, SIC.Ao longo da emissão, a estrela do terceiro canal revelou vários aspetos da sua intimidade à medida que percorria os espaços da casa.Subiu, depois, ao andar de cima onde mostrou o seu vasto closet e, claro, o recanto onde carrega energias, o seu quarto. Mãe babada, Carolina fez ainda questão de desvendar o quarto das suas meninas Diana e Frederica. No final, despediu-se do público