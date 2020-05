Carolina Patrocínio mostra curvas invejáveis duas semanas depois de ter sido mãe

A carregar o vídeo ...

Carolina Patrocínio treina uma semana após parto

Duas semanas depois de ter sido mãe pela quarta vez, Carolina Patrocínio exibe já uma forma física invejável. A apresentadora da SIC partilhou com os seguidores duas imagens em biquíni, onde surge com o pequeno Eduardo, junto à piscina, em casa, e está a fazer furor junto dos seguidores.Carolina está com uma barriga lisa e o corpo tonificado, tal como tinha acontecido no pós-parto das outras filhas, Diana, Frederica e Carolina.Carolina Patrocínico começou os treinos pouco tempo depois de ter regressado a casa e partilhou essas imagens com os seguidores.