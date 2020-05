Carolina Patrocínio mostra filho recém nascido a dormir e encanta fãs

A carregar o vídeo ...

Menino completou primeiro mês de vida.

Nos últimos dias, a estrela do 'Fama Show', da SIC, tem mostrado diversas imagens do menino ao lado das irmãs Diana, Frederica e Carolina. A família vive um momento radiante com o crescimento a cada dia do pequeno Eduardo.



Além de cumprir a rigor as funções como mãe, Carolina alimenta o 'eu' interior com a prática diária de exercício físico.



O rosto da televisão de Paço d'Arcos goza do período de licença de maternidade com os quatro filhos e o marido Gonçalo Uva. Deverá regressar dentro de quatro semanas à apresentação do 'Fama Show'.

O momento de partilha íntima com os admiradores, através das redes sociais, foi alvo de vários elogios sobre a cumplicade entre mãe e filho.