Carolina Patrocínio mostra novo closet

14:31

Carolina Patrocínio sentia que o seu closet estava pouco organizado e funcional, por isso, recorreu aos serviços de uma empresa especializada para a ajudar com essa tarefa. "Arrumar a casa é um passo importante para pôr a cabeça (e a vida) em ordem", começou por explicar, revelando que as alterações que fez na divisão onde guarda a sua roupa lhe mudaram a vida. A apresentadora do ‘Fama Show’ aproveitou também para reduzir a quantidade de roupa e acessórios que tem em casa e doou "dezenas de sacos para instituições".



Separação por categorias

Na página de Instagram da empresa responsável pelo processo foi mostrado o antes e depois do closet. "Não estava nada mal, muito pelo contrário. Só faltava alguma organização e separação das peças por categorias, que fez toda a diferença tanto a nível visual como da própria praticidade do dia a dia", pode ler-se.

Os seguidores de Carolina Patrocínio mostraram-se impressionados com o resultado final, mas também com a quantidade de roupa.

