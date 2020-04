Carolina Patrocínio mostra-se à saída do hospital com barriga lisa após ter o quarto filho

A carregar o vídeo ...

Carolina Patrocínio deixa hospital após dar à luz o quarto filho

Depois de, Carolina Patrocínio já saiu do hospital.A apresentadora mostrou-se radiante, com o marido, Gonçalo Uva, a deixar o hospital da da Luz, em Lisboa, com o bebé, a quem deu o nome de Eduardo.Nas imagens, os dois surgem protegidos com máscara, devido ao surto de coronavírus, enquanto o rosto da SIC empurra o carrinho do novo membro e se mostra ansiosa para chegar ao conforto do lar., escreveu Carolina no vídeo que partilhou com os milhares de seguidores, referindo-se às filhas que estão ansiosas para conhecer o irmão: Diana, Frederica e Carolina, fruto também da relação com o companheiro.Recorde-se que, na reta final da gravidez, enquanto cumpria a quarentena nesta fase difícill,