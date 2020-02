Carolina Patrocínio brinca com o número de filhos e admite que faz muito sexo

Carolina Patrocínio

13 fev 2020 • 15:37

Carolina Patrocínio está à espera do quarto filho em comum com Gonçalo Uva e surpreendeu ao fazer revelações sobre a vida íntima. Em entrevista ao 'Glitter Late Night', a apresentadora disse que foi uma gravidez planeada, mas que não faz ideia de quando terá ocorrido.", revelou, divertida. "As pessoas que sabem os dias em que fizeram não é bom sinal", disse ainda.A apresentadora do 'Fama Show', da SIC, confessa que a chave da organização da sua família é o planeamento. ". É preciso muita ginástica e muita organização. Quando não tens filhos dependes só de ti".