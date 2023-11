Carolina Patrocínio ofendida por Judite Sousa

A apresentadora Carolina Patrocínio revelou que a jornalista Judite Sousa foi ", em resposta a uma pergunta de Tiago Teotónio Pereira, seu cunhado, no programa 'Difícil de Engolir', da Betclic, no Youtube.O formato apresenta aos convidados duas soluções: responder às perguntas difíceis ou comer uma das "iguarias" do menu que, neste caso, vão de "pão de ló com sardinhas em lata picante a pata de galinha extra picante, passando por batido de língua de vaca com miúdos e topping de minhocas".Durante o decorrer do jogo, o ator da SIC perguntou a Carolina: "". Carolina Patrocínio respondeu prontamente "", contou.Entretanto, no contexto familiar, também houve novidades: O avô de Carolina Patrocínio, Vasco Alexandre Vieira de Almeida, foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.