Carolina Patrocínio parte para viagem romântica

Apresentadora tirou uns dias para se divertir com Gonçalo Uva, sem as três filhas.

15:13

Casada com Gonçalo Uva há seis anos, Carolina Patrocínio faz questão de fazer sempre uma viagem romântica por ano. No ano passado, o casal, que já tem três filhas em comum, rumou ao continente africano.



"Há exactamente um ano estava a embarcar para um paraíso na terra chamado Príncipe. Hoje, faço as malas para a anual viagem a ?dois.