Carolina Patrocínio recupera curvas após quarta gravidez

Três semanas após o nascimento do quarto filho, Carolina Patrocínio, de 32 anos, mostra que recuperou por completo a sua silhueta.Conhecida pelo seu corpo tonificado, a apresentadora do 'Fama Show', que manteve uma atividade física regular ao longo de toda a gravidez, regressou aos treinos apenas quatro dias após ter sido mãe e os resultados estão à vista.Com o pequeno Eduardo ao colo, Carolina surge em biquíni e surpreendeu os fãs, que se multiplicaram nos elogios à sua silhueta e excelente recuperação física.Durante os dias de isolamento, Carolina Patrocínio adaptou o seu closet em casa de forma a manter a sua rotina de treinos diários com recurso a uma bicicleta.