Carolina Patrocínio remodela moradia de luxo e mostra o interior da casa

15 nov 2020 • 14:11

Num ano atípico devido à pandemia de Covid-19, Carolina Patrocínio decidiu que deveria dedicar-se mais à sua casa e modificá-la de forma a tornar-se um espaço mais acolhedor para toda a família. Esta semana, a apresentadora da SIC partilhou o resultado final com os seguidores do Instagram., revelou, orgulhosa da decoração da sala, o primeiro espaço que foi remodelado., garantiu.Para já, Carolina Patrocínio, Gonçalo Uva e os quatro filhos vão desfrutando do conforto e da comodidade da nova sala de estar e de refeições, marcada por um estilo moderno e minimalista. Mas há um elemento pelo qual Carolina Patrocínio se perdeu: "O sofá dos meus sonhos."FILHOSEntre as partilhas sobre as mudanças que fez na moradia da família, a apresentadora do ‘Fama Show’ confessou que o seu filho mais novo, Eduardo, de seis meses, está prestes a deixar o berço, e mostrou-se com vontade de aumentar a família