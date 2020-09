Carolina Patrocínio rendida à concorrência: "Vi a entrevista da Cristina e o Big Brother'

, confessou Carolina, que não conteve uma garagalhada logo de seguida, em conversa para uma rubrica da RFM.



Na noite do passado domingo, a emissão à qual Carolina Patrocínio não resistiu a ver, Cristina Ferreira protagonizou uma conversa emotiva com o jornalista Pedro Pinto no 'Jornal das 8'. Logo de seguida estreou-se o 'Big Brother-A Revolução', ao comando de Teresa Guilherme.



A apresentadora partilhou a felicidade por ver a estação de Queluz liderar as audiências, enquanto na estação de Paço de Arcos estava a ser transmitido o documentário de Ângelo Rodrigues, onde o ator revelou toda a verdade sobre o drama que o colocou em risco de vida. confessou Carolina, que não conteve uma garagalhada logo de seguida, em conversa para uma rubrica da RFM.Na noite do passado domingo, a emissão à qual Carolina Patrocínio não resistiu a ver, Cristina Ferreira protagonizou uma conversa emotiva com o jornalista Pedro Pinto no 'Jornal das 8'. Logo de seguida estreou-se o 'Big Brother-A Revolução', ao comando de Teresa Guilherme.A apresentadora partilhou a felicidade, enquanto na estação de Paço de Arcos estava a ser transmitido o documentário de Ângelo Rodrigues, onde

Carolina Patrocínio não resistiu a espreitar a concorrência no dia de estreia de Cristina Ferreira no pequeno ecrã desde que regressou à TVI.A apresentadora da SIC surpreendeu ao fazer a confissão nas redes sociais.começou por dizer o rosto do programa 'FamaShow'.