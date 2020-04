Carolina Patrocínio revela detalhes sobre o parto em plena pandemia

Devido ao parto se ter realizado num hospital privado, a repórter reconhece que teve acesso a condições especiais face às medidas impostas nos hospitais públicos.



Correu tudo bem. De facto, acabou por ser um parto em condições especiais, porque os hospitais estão a funcionar de forma diferente. Eu própria e o Gonçalo fomos testados à Covid-19 dois, três dias antes. Mas correu tudo muito bem. Senti-me sempre segura no pouco tempo em que estive no hospital", disse a repórter do FamaShow, em conversa com a apresentadora.



Segundo a apresentadora, o hospital em questão só permite que "o pai assista ao parto desde que se sujeite ao teste à Covid-19, com resultados a tempo e horas e que dê negativo, como foi o caso".



Devido ao drama que o País enfrenta há varias semanas, Carolina reconhece que viveu a gravidez de uma forma diferente e bastante ansiosa: "Senti-me muito nervosa e ansiosa. Todas as semanas tínhamos notícias diferentes sobre as condições hospitalares, portanto, confesso que não foi bem igual. Foi vivido de forma diferente. O médico só me dizia para eu tentar aguentar o máximo possível a gravidez, porque, a cada semana, as coisas mudavam. E a verdade é que acho que agora, em abril, os hospitais estão ainda mais seguros do que estavam no inicio".

De regresso a casa após o nascimento do quarto filho, Carolina Patrocínio revelou no programa de Júlia Pinheiro, na SIC, detalhes sobre o parto do pequeno Eduardo.Num momento em que o País enfrenta diversas restrições devido à pandemia, a apresentadora contou que foi testada para a Covid-19 antes do parto.