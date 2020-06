Carolina Patrocínio revela que marido é mais rígido com as filhas

Foi no podcast 'N’A Caravana', de Rita Ferro Alvim, que Carolina Patrocínio falou sobre a sua vida privada, incluindo o casamento com Gonçalo Uva e a educação das filhas.

No que toca ao casamento, a apresentadora da SIC revelou que tem o melhor marido: "É o melhor marido, mesmo. Devo-lhe o sucesso do nosso casamento, de termos tempo para nós, de nos colocarmos em primeiro na nossa família. Ele é que me puxa muito", começou por revelar. "Ele mima-me, é romântico. Estamos juntos há mil anos e todos os dias me manda uma mensagem a meio da manhã, a dizer que tem saudades ou que estava gira quando saí de casa" afirmou apaixonada.

Carolina revelou ainda que o ex-jogador de râguebi é rígido na educação das filhas, Diana, de seis anos, Frederica, de quatro e Carolina, de dois: "É um pai presente, muito regrado, tem muita disciplina com as miúdas. É um bocado mais 'à antiga' na educação do que eu, sou mais relaxada. Ele é mais do castigo. Às vezes põe as miúdas viradas para a parede, é muito do carolo. É mais tradicional do que eu nesse sentido".

Recorde-se que Carolina e Gonçalo foram recentemente pais de Eduardo.





